Zawaliła się kamienica w Świebodzicach. Są ofiary śmiertelne

Spod gruzów zawalonej kamienicy wydobyto 6 osób, dwie z nich to ofiary śmiertelne - poinformował rzecznik KW PSP we Wrocławiu. Do katastrofy budowlanej doszło w Świebodzicach w woj. dolnośląskim. Nie wiadomo dokładnie, ilu jeszcze ludzi jest pod gruzami.

Zdjęcie Katastrofa budowlana w Świebodzicach /Bartłomiej Paulus /RMF FM

Wśród czterech żywych osób wydobytych spod gruzów jest jedno dziecko.



Budynek znajdował się przy ul. Krasickiego, mieszkało tam kilka rodzin, w sumie 18 osób. Kamienica miała dwie kondygnacje, obie uległy zawaleniu. Strażacy - zastrzegając, że dane mogą być nieścisłe - mówią, że poszukują 9 osób.

"To jest około 80 proc. tego budynku" - powiedział rzecznik KW PSP we Wrocławiu Daniel Mucha. Podał, że prawdopodobną przyczyną katastrofy jest wybuch gazu.

Ewakuowano mieszkańców sąsiadujących budynków.



Na miejscu pracują 23 zastępy straży pożarnej. W akcję zaangażowane są także grupy poszukiwawcze z Wałbrzycha i Wrocławia i psy ratownicze. Na miejsce tragedii wysłano 5 śmigłowców LPR oraz 7 karetek pogotowia.



MSWiA zapowiada na godz. 12.00 w Świebodzicach briefing z udziałem wojewody dolnośląskiego i wojewódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

Wideo Katastrofa budowlana w Świebodzice 08.04.2017 z drona 4K / źródło: YouTube/Wojciech Kujat