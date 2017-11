RMF FM: Szczegóły nowej ordynacji wyborczej

Likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach samorządowych, tylko dwie kadencje dla burmistrzów i prezydentów miast oraz zniesienie głosowania korespondencyjnego. To zmiany w Kodeksie wyborczym, które chce wprowadzić Prawo i Sprawiedliwość. Do projektu dotarli reporterzy RMF FM Patryk Michalski i Mariusz Piekarski.

Projekt nowej ordynacji wyborczej trafi do Sejmu jeszcze w piątek - poinformował szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Nowa ordynacja ma wzmacniać transparentność wyborów. Nakłada obowiązek prowadzenia transmisji z lokalu wyborczego. Te nagrania będą przechowywane przez dwa lata. Jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie to możliwe, przebiegł głosowania ma być nagrywany. Przewodniczący komisji wyborczej będzie miał obowiązek sprawdzić każdą kartę do głosowania i w obecności wszystkich członków komisji oznajmić, czy głos jest ważny.

Państwowa Komisja Wyborcza zyska prawo sprawdzania kart do głosowania i innych dokumentów z przebiegu wyborów. Projekt zakłada też karę pozbawienia wolności za wyniesienie karty do głosowania. Umacnia również pozycję mężów zaufania - będą oni mogli brać udział we wszystkich czynnościach komisji. Co ważne, wszystkie serwery i oprogramowanie do liczenia głosów będą musiały być zarejestrowane w Polsce.

Zgodnie z założeniami projektu wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta nadal będziemy wybierać w dwóch turach, chyba że w pierwszej ktoś przekroczy 50 procent.

Wszędzie w samorządach znikną jednomandatowe okręgi wyborcze - będziemy wybierać od trzech do siedmiu radnych w zależności od okręgu. W projekcie jest też zapis, że kandydat na radnego może startować tylko w województwie, w którym mieszka.

Projekt zakłada pozostanie wielostronnych broszur z listami kandydatów. Pierwszą i drugą stronę zajmą spis treści i opis głosowania. Żaden komitet nie będzie więc na pierwszej stronie.

Zniesione zostanie głosowanie korespondencyjne - pozostanie głosowanie przez pełnomocnika.

Jak podali na konferencji w Sejmie autorzy projektu, zasada maksymalnie dwóch kadencji burmistrzów i prezydentów miast nie będzie "działała wstecz", a więc kadencje będą liczone dopiero po wyborach samorządowych z 2018 roku.



