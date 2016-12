1 5

W środę wieczorem przy ulicy Piwnej 16 doszło do wybuchu w mieszkaniu - informuje "Gazeta Wrocławska". Jak podaje dziennik, 18-letni chłopak zamknął się w pozbawionej wentylacji łazience. Przy pomocy sprężonego powietrza miał tam czyścić swój komputer. Wybuch uszkodził zewnętrzną ścianę budynku i zaparkowane na ulicy samochody. 18-latek został ranny. To tu doszło do wybuchu