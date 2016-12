1 7

Do wybuchu - najprawdopodobniej fajerwerków - i pożaru budynku oraz przylegającego do niego garażu doszło ok. godz. 13.30 w Łomiankach (woj. mazowieckie). Jak podał rzecznik PSP, jedna osoba została poszkodowana. Trwają też poszukiwania jednej osoby. Może znajdować się pod gruzami. Ze wstępnych informacji przekazanych strażakom wynika, że może być to kobieta. Budynek, w którym wybuchł pożar, częściowo się zawalił. Na miejsce zdarzenia przybyło 17 zastępów straży pożarnej, policja oraz pogotowie ratunkowe. Bezpośrednia przyczyna pożaru na razie nie jest znana. Potężny pożar w hurtowni fajerwerków w Łomiankach