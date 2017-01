1 14

Policja zabezpiecza okolice baru Kebab Prince, przed którym w noc sylwestrową zginął ugodzony nożem 21-letni mieszkaniec Ełku. Przed lokalem zebrał się tłum mieszkańców, doszło do zamieszek. Do Ełku przyjechali policjanci z Olsztyna, by wspierać miejscowych funkcjonariuszy w utrzymaniu porządku. Zatrzymano kilkanaście osób, które rzucały w stronę radiowozów kamieniami, butelkami i petardami. Ełk