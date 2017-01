1 4

Na murze wokół meczetu w Gdańsku pojawił się napis "won ciapaci". Napis pojawił się już kilka tygodni temu, ale nie został usunięty bo toczyło się w tej sprawie śledztwo prokuratorskie - wyjaśnił w rozmowie z gdańską "Gazetą Wyborczą" Olgierd Chazbijewicz, przewodniczący gminy muzułmańskiej w Gdańsku. "To przykra sytuacja. Trudno mi to nazwać rasizmem, myślę raczej, że to taki akt wandalizmu po spożyciu alkoholu. Nie pierwszy raz spotkamy się z takimi incydentami" - powiedział Chazbijewicz. Napis na ogrodzeniu wokół meczetu