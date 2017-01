1 5

Ok. godziny 2.00 w nocy na wrocławskim Ołbinie nieznani sprawcy zaatakowali bar z kebabem. Wybito szybę i wrzucono do środka butelkę z benzyną - informuje "Gazeta Wrocławska". Właścicielem baru jest Egipcjanin, mieszkający we Wrocławiu od ośmiu lat