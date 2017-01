1 12

Pierwsze amerykańskie pododdziały - 250 osób, które wzmocnią wschodnią flankę NATO przyleciały w sobotę do Wrocławia. Z lotniska zostaną przewiezieni do Żagania. Amerykanie przylecieli z bronią indywidualną, bez ciężkiego sprzętu. Wyładunek sprzętu brygady rozpoczął się w piątek w niemieckim porcie Bremerhaven. Do Polski zostanie przewieziony koleją oraz konwojami wojskowymi i komercyjnymi w rejon Żagania (woj. lubuskie) i Drawska Pomorskiego (woj. zachodniopomorskie). Od lutego żołnierze i sprzęt z brygady zaczną się dyslokować w regionie, by ćwiczyć w europejskimi sojusznikami. Amerykańscy żołnierze na lotnisku Wrocław-Strachowice