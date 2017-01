1 9

Podróżnik Marcin Obałek wyruszył z Moniek na Podlasiu na kolejną wyprawę traktorem. 50-letnim Ursusem z przyczepką, w towarzystwie Piotra Śliwińskiego jedzie do Afryki. Trasa prowadzi przez Polskę, Słowację, Węgry, Słowenię i Włochy, skąd podróżnicy z całym sprzętem przeprawią się do Izraela i dalej pojadą przez Egipt, Sudan i Etiopię. Ciapek - tak nazywa się ciągnik - z przyczepką będzie dla podróżników środkiem transportu, bazą noclegową i zapleczem logistycznym. W pomoc w przygotowaniu traktora i przyczepy do niecodziennej podróży zaangażowali się uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. W Bańskiej Bystrzycy na Słowacji do Marcina Obałka i jego Ursusa dołączy 5 motocykli jawa pod dowództwem Marka Slobodnika. Meta w Etiopii nie została wybrana przypadkowo - tam bowiem powstaje montownia polskiego sprzętu rolniczego, a cała Traktoriada ma promować polską myśl techniczną. Marcin Obałek i Piotr Śliwiński podczas wyprawy