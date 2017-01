1 9

W niedzielę w Warszawie notujemy znaczne przekroczenia norm zanieczyszczeń w powietrzu. Osoby starsze, z zaburzeniami układu oddechowego i dzieci powinny unikać spacerów i pozostać w domu - powiedział rzecznik warszawskiego ratusza Bartosz Milczarczyk. "Jakość powietrza w mieście nie jest dobra ze względów atmosferycznych. Stacje pomiarowe wskazują wysoki poziom stężenia zanieczyszczeń - znacznie przekroczone są stężenia pyłów PM 10 i PM 2,5. Prosimy o zachowanie ostrożności. Jeśli możemy, zostańmy w domach i powstrzymajmy się przed aktywnością fizyczną na zewnątrz" - powiedział rzecznik. Jak dodał, "dotyczy to przede wszystkim osób starszych i w podeszłym wieku, chorych z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, dzieci i młodzieży poniżej 25. roku życia. Cały czas monitorujemy sytuację". Zapowiedział, że jeśli zła jakość powietrza będzie utrzymywać się w najbliższych dniach, miasto może podjąć decyzję o wprowadzeniu darmowej komunikacji miejskiej. Ma to zachęcić warszawiaków, żeby przesiedli się z samochodów do komunikacji miejskiej. Rzecznik dodał, że w poniedziałek rano ratusz wyśle do wszystkich szkół informację, aby zrezygnowały ze wszystkich zajęć, które wiązałyby się z wychodzeniem na zewnątrz, tak żeby minimalizować kontakt z zanieczyszczeniami. Smog nad Warszawą