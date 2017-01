1 7

W Sejmie w budynku F funkcjonuje nowe centrum medialne, które ma być wielofunkcyjnym miejscem kontaktu dziennikarzy z politykami. Marszałek Senatu zapowiedział powrót do "starych" zasad pracy mediów w parlamencie. Stanisław Karczewski poinformował o tym podczas konferencji prasowej. w nowym centrum medialnym Sejmu i Senatu. Marszałek Senatu przypomniał, że do 6 stycznia miał zaproponować nowe rozwiązania w sprawie obecności mediów w Sejmie i Senacie. Jak powiedział, większość rządząca zrobiła krok do tyłu, w związku z czym dziennikarze będą mogli pracować w taki sposób, jak to miało miejsce zanim nowe rozwiązania przedstawił marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Sala konferencyjna w nowym Centrum Medialnym w budynku F w Sejmie