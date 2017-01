1 14

Wojska USA przybyły do naszego kraju w ramach operacji Atlantic Resolve, która jest elementem programu zwiększenia amerykańskiej obecności w Europie (European Reassurance Initiative – ERI), zainicjowanej w 2014 r. wobec rosyjskiej agresji na Ukrainie. Przybycie sił USA do Polski jest efektem ustaleń szczytu NATO w Warszawie z 2016 roku. Częścią operacji Atlantic Resolve były dotychczasowe pobyty amerykańskich pododdziałów w Polsce i sąsiednich krajach. Skierowana do Polski brygadowa grupa bojowa liczy 3,5 tys. ludzi i ma na wyposażeniu 400 pojazdów gąsienicowych i ponad 900 kołowych. Dowództwo pancernej brygady, pododdziały zabezpieczenia i bataliony wsparcia, pułk artylerii polowej, szwadrony kawalerii mają stacjonować w Żaganiu, Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu. Od lutego amerykański żołnierze wraz ze swoim sprzętem zaczną się dyslokować w regionie, by ćwiczyć z europejskimi sojusznikami. Żagań 18.01.2017. Żołnierze amerykański 3 brygady ABCT Fortu Carson na poligonie w Karlikach