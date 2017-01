1 4

Przy temperaturze - 6 C do zbiornika o głębokości około 4 metrów z pionowymi ścianami, który wypełniał się wodą wpadł 37-latek. Szczęśliwie na miejsce zdarzenia odpowiednio szybko dotarli policjanci z Marianowa, którzy uratowali wychłodzonego już mężczyznę. Poszkodowany mężczyzna, który na obserwację trafił do szpitala był trzeźwy.