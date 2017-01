1 7

Unia Europejska powinna bardziej pochylić się nad problemem masowej migracji działając efektywnie w państwach, w których rodzą się problemy i powstrzymując migrację na swoich zewnętrznych granicach - zgodzili się we wtorek premierzy Polski Beata Szydło i Słowenii Miro Cerar. Szef słoweńskiego rządu przybył we wtorek z wizytą do Warszawy. Rozmowa Szydło i Cerara dotyczyła także współpracy Słowenii z Grupą Wyszehradzką.