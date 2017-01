1 6

3,2 mln zł kosztowała budowa nowego mostu w miejscowości Huwniki w powiecie przemyskim. To droga dojazdowa do ziemi należącej do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Nowy most składa się z metalowej konstrukcji, został też poszerzony, tak by możliwe było wytyczenie dwóch pasów (wcześniej był jeden). Marek Kuchciński ma w Huwnikach kilka hektarów ziemi. Wcześniej do miejscowości prowadził wąski, drewniany most.