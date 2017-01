1 7

"Tutaj człowiek odebrał drugiemu człowiekowi człowieczeństwo, odebrał to, co definiuje nas jako ludzi"- mówiła w b. nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz premier Beata Szydło w czasie obchodów 72. rocznicy wyzwolenia obozu. "To jest odwiecznie żywa rana, która czasami się zabliźnia, ale nigdy tak naprawdę zabliźniona nie będzie i nie może być zapomniana" - dodała premier Szydło. Były więźień Auschwitz Bogdan Bartnikowski