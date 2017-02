1 8

Ponad tysiąc róż przekazali w czwartek Lechowi Wałęsie jego sympatycy, którzy zorganizowali tę akcję w internecie. Kwiaty ułożono we flagę polską z napisem „Róże wsparcia dla Lecha Wałęsy” w holu Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, gdzie na II piętrze swoje biuro ma były prezydent. Osobny bukiet róż przygotowano też dla żony b. prezydenta RP, Danuty Wałęsy. „Piękna inicjatywa. Trochę ci ludzie od kwiatów zarobili, bo to jednak tysiąc kwiatów. To mnie podbudowuje i cieszy” – powiedział Wałęsa. Podkreślił, że bardzo dziękuję, że „są ludzie, którzy pamiętają stare dzieje”. „I tych wszystkich, którzy pamiętają stare dzieje chciałbym poprosić, by się zastanowili, czy ci co atakują mnie i nas, czy to są głupcy, czy to są zdrajcy. To było wielkie zwycięstwo Polski pod moim przewodem, a oni niszczą, podważają i kręcą (…) Gdzie oni byli Cenckiewicz i Zybertowicz, którzy dzisiaj są bohaterami i niszczą nasze zwycięstwo?” – dodał b. prezydent. List w imieniu osób, które ufundowały kwiaty dla Wałęsy odczytała Genowefa Klamann, która pracowała w Stoczni Gdańskiej w latach 1975-95