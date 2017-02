1 4

Wieczorem 10 stycznia w Oświęcimiu doszło do wypadku samochodowej kolumny rządowej z udziałem premier Beaty Szydło. Premier, a także kierowca samochodu, którym jechała, i oficer BOR, trafili do szpitala w Oświęcimiu po zderzeniu limuzyny szefowej rządu z fiatem seicento. Następnie premier została w nocy przetransportowana śmigłowcem LPR do Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie. Samochody rządowe zaparkowane przed Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie