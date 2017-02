1 4

Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego przeprowadzili w sobotę na warszawskim Ursynowie zbiórkę podpisów ws. referendum dot. reformy edukacji. Jak poinformował prezes ZNP Sławomir Broniarz Związkowi udało się do tej pory zebrać ok. 20 tys. podpisów. Aby złożyć obywatelski wniosek o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum, jego inicjatorzy muszą zebrać co najmniej 500 tys. podpisów. Uchwałę w sprawie referendum ogólnokrajowego Sejm podejmuje większością głosów. Akcji zbierania podpisów przez przedstawicieli PSL i ZNP pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy systemu oświaty.