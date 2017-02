1 11

Do zbiorów Muzeum Warmii i Mazur trafiły we wtorek 2 karabiny typu Mauser z czasów II wojny światowej. Zabytkową broń przekazali saperzy z 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego. Muzeum nie miało dotychczas tego typu karabinów w swojej kolekcji. Poniemieckie karabiny Mauser wzór 1898 odnaleziono przypadkowo w ub.r. podczas rozbiórki stodoły w okolicach Szczytna. Prowadzący te prace zawiadomili policję, która wezwała saperów. Jak powiedział PAP z-ca dowódcy patrolu rozminowania przy 9. pułku rozpoznawczym mł. chorąży Tomasz Piotrowski, znalezioną wówczas amunicję zniszczono jako materiał niebezpieczny. Karabiny natomiast trafiły do magazynu. We wtorek wojsko przekazało je do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Według pracowników muzeum, to cenny dar, bo placówka nie miała dotychczas takich karabinów w swoich zbiorach. Większość muzealnej kolekcji to uzbrojenie znacznie starsze. Jednak - jak powiedziała Małgorzata Gałęziowska z działu historii placówki - muzeum zaczęło zbierać również broń z czasów II wojny, bo takich egzemplarzy jest coraz mniej. Według Andrzeja Kłosa z działu edukacji muzeum, przekazane przez wojsko egzemplarze to karabiny Mauser 98k, które do końca wojny były podstawową bronią na wyposażeniu żołnierzy Wehrmachtu. Jeden z nich wyprodukowano w 1940 r. w Berlinie, drugi po 1943 r. w austriackim Steyr. Jak ocenił muzealnik, starszy z karabinów zachowany jest w bardzo dobrym stanie, młodszy ma złamaną kolbę. W zbiorach Muzeum Warmii i Mazur znajduje się zabytkowa broń oraz uzbrojenie ochronne i obronne z XIV-XX w. W kolekcji broni palnej są m.in. armaty z XVII i XVIII w., półhakownice, lufy muszkietów oraz liczne pistolety i karabiny. Uroczystość przekazania Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, dwóch zabytkowych karabinów Mauser