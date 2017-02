1 6

Około 100 przedstawicieli środowisk narodowych zebrało się we wtorkowy wieczór przed warszawskim Teatrem Powszechnym, aby zaprotestować przeciwko spektaklowi "Klątwa" obrażającemu, ich zdaniem, wartości chrześcijańskie i polskie tradycje. "Dzisiaj organizacje narodowe: Obóz Narodowo-Radykalny i Młodzież Wszechpolska w ciągu kilku godzin zgromadziły się tutaj w liczbie kilkudziesięciu do stu osób aby spontanicznie zamanifestować przeciwko temu bluźnierstwu, przeciwko temu szambu, przeciwko tym degeneratom, którzy dzisiaj wystawiają to, co się nazywa pseudosztuką w Teatrze Powszechnym" - mówił podczas wtorkowej demonstracji prezes Ruchu Narodowego, poseł Robert Winnicki (niezrzeszony). (PAP) Teatr Powszechny, Warszawa