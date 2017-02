1 8

Podczas środowego posiedzenia Sejmu podjęto dyskusję nad wnioskiem PO o odwołanie marszałka Marka Kuchcińskiego. W czasie uzasadniania wniosku, Grzegorz Schetyna podkreślił, że to co robi PiS najlepiej charakteryzuje słowo "upadek". - Zachowanie marszałka Kuchcińskiego 16 grudnia to jeden z elementów upadku państwa prawa, demokracji, ludzkich obyczajów - mówił Schetyna. Obrony marszałka podjął się z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Pan marszałek Kuchciński doskonale pracuje i będzie miał piękne miejsce w polskiej historii i dlatego dzisiaj pozostanie dalej marszałkiem Sejmu - zaznaczył Kaczyński. Na słowa prezesa PiS klub partii rządzącej zareagował oklaskami. Piotr Gliński i Jan Szyszko