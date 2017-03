1 8

Ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego uratowali 22 lutego mężczyznę, który nie powrócił do schroniska PTTK na Hali Miziowej w rejonie Pilska. Gdy ratownicy dotarli do biegacza, ten znajdował się już w stanie głębokiej hipotermii - jego ciało miało zaledwie 21 st. C. Dzięki wspólnej akcji przeprowadzonej przez GOPR, pogotowie ratunkowe z Żywca i lekarzy Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, mężczyznę udało się uratować. W czwartek uratowany biegacz i opiekujący się nim lekarze spotkali się z mediami w siedzibie PAKS w Bielsku-Białej. Uratowany biegacz Jakub Lenarczyk z żoną Katarzyną