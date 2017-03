1 6

Ponad 20 ton śmieci, w tym butelek, puszek po piwie i telefonów komórkowych znaleziono na dnie jeziora Maltańskiego w trakcie osuszania poznańskiego zbiornika. Po czterech miesiącach rozpoczęło się ponowne wypełnianie go wodą. Woda z jeziora spuszczana jest co cztery lata. Dzięki tej operacji można zadbać o czystość sztucznego zbiornika wodnego. Osuszenie i oczyszczenie dna Jeziora Maltańskiego kosztowało ok. 1 mln zł. Osuszanie jeziora rozpoczęło się na początku listopada ub. roku. W tym czasie codziennie poziom wody obniżał się od kilku do kilkunastu centymetrów, by po ok. trzech tygodniach osiągnąć dno jeziora. Obecnie rozpoczęto spiętrzanie Cybiny poprzez przymknięcie przegród na jazie, dzięki czemu zbiornik ponownie zostanie wypełniony ok. 2 mln metrów sześc. wody.