Promocja na pierwszy stopień oficerski 100 żołnierzy rezerwy. Uroczystość odbyła się w niedzielę na pl. Piłsudskiego w Warszawie. W promocji wziął udział szef MON Antoni Macierewicz. "Składaliście przed chwilą przysięgę tobie, ojczyzno, tibi, patriae, (...) nigdy cię nie zawiodę, ojczyzno. To wielkie słowa, które zobowiązują do wielkiej pracy, do wielkiego wysiłku, do wielkich czynów" - mówił Macierewicz. Zwrócił uwagę, że promowani złożyli przysięgę na placu imienia marszałka Piłsudskiego, "twórcy polskiej niepodległości, utraconej w końcu XVIII wieku przez egoizm, bezradność, głupotę, słabość i brak zdolności do stworzenia siły narodowej". "Dzisiaj na tym placu wy, kolejna setka polskich oficerów, wkracza do polskiej armii, by uczynić ją silniejszą, sprawniejszą, bardziej nowoczesną, większą, po to, aby była zdolna bronić ojczyzny, aby była zdolna stanąć na każde zawołanie i odeprzeć każdego wroga" - mówił szef MON. Promocja żołnierzy rezerwy