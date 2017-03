1 2

W czwartek i piątek odbędzie się szczyt UE w Brukseli, podczas którego przywódcy unijni wybiorą szefa Rady Europejskiej. Gdy wydawało się, że ponowny wybór Tuska na to stanowisko jest przesądzony, polski rząd wysunął kandydaturę Jacka Saryusza-Wolskiego. Zarząd Platformy Obywatelskiej na wniosek przewodniczącego partii Grzegorza Schetyny zdecydował o wykluczeniu Jacka Saryusz-Wolskiego z szeregów partii. Lider PO pojechał do Brukseli, gdzie zaplanował szereg spotkań. Ma podczas nich nakłaniać do poparcia reelekcji Donalda Tuska na przewodniczącego RE. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna rozmawia z dziennikarzami w Parlamencie Europejskim w Brukseli.