Zabytkowa willa przy ul. Orzeszkowej 2 w Gdańsku z 1922 roku, której adres podała w grudniu 2009 roku spółka Amber Gold we wniosku do Ministerstwa Gospodarki o wpisanie do rejestru domów składowych. Przed wojną willę wynajmował od bogatego, żydowskiego kupca polski Inspektorat Cel, podczas wojny była to siedziba XX/XVI SS Oberabschnitt „Weichsel” (nadokręg SS „Wisła”). Po wojnie była tu między innymi izba wytrzeźwień. W 2004 roku budynek sprzedano prywatnemu właścicielowi. Obecnie willa jest opuszczona.