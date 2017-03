1 6

Po raz pierwszy od wielu lat poziom wody na terenach Parku Narodowego "Ujście Warty" jest tak wysoki. Sprzyja to przygotowującym się do lęgów ptakom wodnym i błotnym. Szacuje się, że na terenie "Ujścia Warty" żyje 245 gatunków ptaków. 26 z nich zaliczanych jest do gatunków ginących. Zalane przez wodę tereny Parku Narodowego "Ujście Warty"