Dwie osoby zginęły we wtorek, 21 marca, w wyniku wybuchu gazu w kamienicy w Bytomiu. Tożsamości ofiar na razie nie ustalono. 13-letnia dziewczynka, która miała chwilę przed zdarzeniem opuścić to mieszkanie, została przewieziona do szpitala. Z trzykondygnacyjnego budynku ewakuowano w sumie 13 osób.