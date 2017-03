1 9

Od odśpiewania "Ody do radości" i polskiego hymnu rozpoczęła się po godz. 12.00 w sobotę w Warszawie manifestacja poparcia dla Unii Europejskiej "Marsz dla Europy: Kocham Cię, Europo!". Uczestnicy marszu przynieśli ze sobą flagi Unii Europejskiej, Polski, Platformy, Nowoczesnej i KOD oraz transparenty: "Polak, Węgier dwa pacanki", "Europe We Love You", "Zapluty karzeł Europy 1:27". Manifestacje poparcia dla Unii Europejskiej pod hasłem "March for Europe" odbywają się w sobotę w wielu miastach państw członkowskich UE.