Cios, czyli przedłużony siekacz, został przypadkowo znaleziony pod koniec sierpnia 2015 r. w stawie w Wodzisławiu Śląskim-Zawadzie. Eksponat ma ok. 175 cm długości i należał do młodocianego osobnika mamuta włochatego. Jak ustalili wstępnie badacze, zwierzę żyło ok. 30 tys. lat temu. Znalezisko zostało udostępnione w muzeum miejskim w Wodzisławiu. Cios Mamuta