Żołnierze wielonarodowej batalionowej grupy bojowej NATO dotarli do Ośrodka Szkoleniowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim, gdzie będą stacjonować. Do jednostki w Bemowie przyjechało ok. 1000 żołnierzy. Mają wzmacniać wschodnią flankę Sojuszu.