1 5

Nad ranem doszło we Wrocławiu do osunięcia się nabrzeża Odry. Do powstałej w ten sposób wyrwy o długości 100 metrów wpadł niewielki autobus, a inny samochód nad nią zawisł. Na szczęście nikt nie został ranny. Straż pożarna sprawdza, czy osuwisko nie zagraża okolicznym budynkom. Na miejscu pracują także członkowie wrocławskiego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Teren ma zostać zabezpieczony. Uszkodzone nadbrzeże Odry we Wrocławiu.