Wśród podręczników dla klasy I szkoły podstawowej, które ubiegają się o dopuszczenie do użytku szkolnego jest "My i nasz Elementarz". To podręcznik przygotowany na bazie "Naszego Elementarza" napisanego trzy lata temu na zlecenie resortu edukacji. Autorką elementarza est Maria Lorek