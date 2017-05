1 9

XXVII Mistrzostwa Świata w Rzucie Młotkiem do Telewizora rozegrano na łące Jarosława Guły w Bałągu. Zawodnicy startowali tradycyjnie w dwóch konkurencjach: "Pal-Secam" (próba stłuczenia ekranu telewizora ustawionego na palu) i "rzucie terenowym" (rodzaj sztafety, którą wygrywa ten, kto rzucając z miejsca, gdzie spadł jego młotek, pierwszy dotrze do ekranu i go stłucze). Imprezę wymyślili artyści undergroundowi, jako sprzeciw wobec "papki informacyjnej" serwowanej widzom przez stacje telewizyjne. -