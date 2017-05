1 5

Prezydent Andrzej Duda złożył we wtorek po południu kwiaty przed ambasadą Wielkiej Brytanii w Warszawie. Prezydent złożył też kondolencje na ręce brytyjskiego ambasadora Jonathana Knotta i wpisał się do księgi kondolencyjnej. Prezydent przesłał wcześniej we wtorek depeszę kondolencyjną brytyjskiej królowej Elżbiecie II. "Proszę przyjąć wyrazy głębokiego współczucia z powodu ataku terrorystycznego w Manchester Arena, wśród którego niewinnych ofiar są również dzieci" - napisał prezydent. "Ten akt przemocy budzi w nas wszystkich jednoznaczny sprzeciw oraz rodzi poczucie solidarności z poszkodowanymi i ich bliskimi" - prezydent podkreślił w depeszy. Prezydent Andrzej Duda wpisał się do księgi kondolencyjnej oraz złożył kwiaty przed Ambasadą Wielkiej Brytanii w Warszawie w związku z zamachem w Manchesterze