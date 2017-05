1 5

31 maja na dziedzińcu przed Ministerstwem Finansów odbyło się ostatnie uroczyste wręczenie nagrody głównej i nagrody specjalnej w Narodowej Loterii Paragonowej. Podczas 18 miesięcy trwania Narodowej Loterii Paragonowej w Ministerstwie Finansów zostały wręczone łącznie 24 pary kluczyków (18 do Opli Astra i 6 do Opli Insignia). Polacy zarejestrowali w loterii ok. 137 milionów paragonów fiskalnych.