Pod hasłem "Idź i kochaj" odbyło się na Polach Lednickich XXI Spotkanie Młodych Lednica 2000. Według organizatorów uczestniczy w nim ok. 100 tys. pielgrzymów z całej Polski i zagranicy. Młodzież modliła się podczas mszy św. z udziałem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka oraz metropolity poznańskiego, przewodniczącego KEP abp. Stanisława Gądeckiego. Pielgrzymi wysłuchali też przesłania, które do młodych skierował papież Franciszek. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania przeszli przez symboliczną Bramę-Rybę, by zademonstrować swą wiarę w Chrystusa. Ogólnopolskie Spotkania Młodych Lednica 2000 odbywają się od 1997 roku. Ich twórcą był zmarły w grudniu 2015 roku dominikanin o. Jan Góra. Po jego śmierci opiekę duszpasterską nad Lednicą sprawuje o. Wojciech Prus. Pielgrzymi na Polach Lednickich w nocy z soboty na niedzielę