1 3

W sobotę po południu odblokowano autostradę A1 w kierunku Gdańska po starciach pseudokibiców, do których doszło w okolicach parkingu Krzyżanów Wschód (Łódzkie). Do zdarzenia doszło w sobotę przed południem na 258 km trasy A1. W wyniku konfrontacji dużej grupy pseudokibiców ranne zostały trzy osoby. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trasa była zablokowana przez kilka godzin na czas wykonywania na miejscu czynności przez policjantów. W tym czasie tworzyły się duże korki. "Zakończyliśmy czynności na miejscu. Wylegitymowaliśmy ok. 400 osób. Nikt nie został zatrzymany, ale będzie prowadzone dalsze postępowanie wyjaśniające w tej sprawie" – powiedziała st. asp. Aneta Sobieraj z biura prasowego KWP w Łodzi. W starciach uczestniczyły grupy pseudokibiców Stali Stalowa Wola i Górnika Zabrza. Zmierzały one w tym samym kierunku autostradą A1 na mecze swoich drużyn do Stargardu i Gdańska. Zamieszki na autostradzie A1