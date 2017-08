1 7

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wszedł na pokład Daru Młodzieży. Jarosław Kaczyński i towarzyszący mu politycy PiS zwiedzili w sobotę 5 sierpnia 2017 żaglowiec biorący udział w Zlocie Żaglowców. Ponad 70 żaglowców z 18 krajów cumuje przy szczecińskim nabrzeżu, gdzie do 8 sierpnia będzie odbywał się finał The Tall Ships Races. Szczecin jest gospodarzem finału The Tall Ships Races już po raz trzeci ( wcześniej w 2007 i 2013 roku ). Podczas finału regat miłośnicy żeglarstwa będą mogli zwiedzać pokłady największych żaglowców, a także wziąć udział w wielu atrakcjach przygotowanych przez miasto. Wielki zlot zakończy się 8 sierpnia paradą jednostek pod żaglami na trasie między Międzyzdrojami a Świnoujściem. Prezes PiS na Zlocie Żaglowców