Ponad 70 żaglowców z 18 krajów cumuje przy szczecińskim nabrzeżu, gdzie do 8 sierpnia będzie odbywał się finał The Tall Ships Races. Załogi miały do pokonania ponad 1200 mil morskich ze szwedzkiego Halmstad, przez fińskie porty Turku i Kotka, litewską Kłajpedę do polskiego portu.