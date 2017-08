1 9

"To jest właśnie prawdziwa służba, słowa uznania dla was wszystkich" – mówił w sobotę, 19 sierpnia, szef MSWiA Mariusz Błaszczak podczas spotkania ze strażakami pracującymi nad porządkowaniem dróg w lesie w Suszku (woj. pomorskie), zatarasowanych przez połamane drzewa w wyniku ubiegłotygodniowej nawałnicy. Minister rozmawiał ze strażakami kilka kilometrów od głównej drogi oraz ok. 300 metrów od miejsca, gdzie znajdował się obóz łódzkich harcerzy - dwie przebywające tam harcerki zginęły w wyniku nawałnicy, która przeszła w ubiegłym tygodniu nad Pomorzem.