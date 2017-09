1 8

O godz. 4.40 rozpoczęły się w Wieluniu obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wieluń we wrześniu 1939 r. był pierwszym miastem zbombardowanym przez Niemców. Nalot został przeprowadzony nagle, bez wypowiedzenia wojny. Bombardowanie trwało do godz. 14, nawet wtedy, gdy płonęła już większość budynków. Miasto wraz z zabytkowym centrum zostało niemal doszczętnie zniszczone. Wieluń nie miał obrony przeciwlotniczej i nie stacjonowały w nim polskie wojska. Na miasto spadło 380 bomb o łącznej wadze 46 ton. Według różnych źródeł, w wyniku ataku, zginęło od 1,2 tys. do ponad 2 tys. osób. W gruzach legło 75 proc. miejskiej zabudowy.