Oderwał się kawałek lodowca Trift w Alpach Urneńskich w Szwajcarii. Nikt nie ucierpiał, ale około 220 mieszkańców pobliskiej miejscowości Saas-Fee zostało ewakuowanych - poinformowała policja w kantonie Valais. Miejscowe władze obawiają się, że oderwanie się większych kawałków lodowca wywołałoby lawinę, która mogłaby zasypać miejscowość. Dolna partia lodowca nie przesunęła się aż do domostw, co pozwoliło mieszkańcom ewakuować się. Zamknięte są natomiast szlaki piesze - informuje policja. Lodowiec Trift jest pod obserwacją od trzech lat. W październiku 2014 roku jego okolice zamknięto na trzy tygodnie. Miejscowe służby spodziewają się, że wraz z chłodniejszymi temperaturami sytuacja w okolicy Trift wróci do normy.