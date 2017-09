1 11

We wtorek rozpoczęło się pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Sejmu. Potrwa do piątku. Pierwszego dnia parlamentarzyści zapoznali się m.in. z informacją rządu dotyczącą działania po nawałnicach. W środę odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności. Na piątek przewidziano blok głosowań. Do pracy wróciła też komisja śledcza ds. Amber Gold. Pierwsze po wakacjach posiedzenie Sejmu