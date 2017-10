1 7

"Do czwartku protestujący rezydenci mają podjąć decyzję, czy wezmą udział w pracach nad ich postulatami; to bardzo dobra oferta rządu, nie zapraszaliśmy innych grup zawodowych do takich rozmów" - powiedziała premier Beata Szydło po spotkaniu z protestującymi lekarzami rezydentami. "Słowa premier Szydło traktujemy jako ultimatum" - powiedzieli lekarze rezydenci. Po spotkaniu wznowili protest głodowy. Jarosław Biliński i Łukasz Jankowski