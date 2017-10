1 9

Od oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego przez prezydenta Andrzeja Dudę prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan rozpoczął we wtorek przed południem jednodniową wizytę w Warszawie. - Gospodarki Turcji i Polski mają potencjał, by podwoić wzajemne obroty handlowe do poziomu rzędu 10 mld euro rocznie - zgodnie mówili prezydenci, otwierając wspólnie polsko-tureckie forum biznesu w Warszawie. Turecki przywódca spotkał się też marszałkami Sejmu i Senatu Markiem Kuchcińskim oraz Stanisławem Karczewskim. Odwołane natomiast zostało spotkanie z premier Beatą Szydło