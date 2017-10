1 5

W niedzielę w szpitalu zmarł mężczyzna, który podpalił się przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Warszawiacy zapalają znicze w miejscu, w którym doszło do tragedii. 54-letni Piotr S. podpalił się przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie 19 października. Według mediów, mężczyzna przed podpaleniem się rozdawał przechodniom ulotki, na których spisał 15 powodów jego protestu. Ulotki zawierały też wezwanie "do wszystkich Polek i Polaków, tych, którzy decydują o tym, kto rządzi w Polsce, aby przeciwstawili się temu, co robi obecna władza i przeciwko czemu on protestuje". W dniu śmierci Piotra S. warszawiacy zapalają znicze w miejscu jego samopodpalenia (Warszawa 29.10)