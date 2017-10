1 4

Siedmioosobowa rodzina Pukas, która przyjechała do Polski z Kazachstanu 30 października wprowadziła się do swojego nowego domu w Skórkowicach (woj. łódzkie). Przyjezdnych powitał poseł Robert Telus oraz sekretarz stanu w MSWiA Sebastian Chwałek. Rodzina przyjechała do Polski w ramach repatriacji. W gminie Żarnów repatrianci otrzymali dom, którego remont i wyposażenie zostały pokryte m.in. dzięki wsparciu finansowemu ze środków pochodzących z budżetu państwa. Sprowadzona z Kazachstanu rodzina Pukasów składa się z trzech pokoleń; najstarsza Jewgienia Pukas (rocznik 1928) została wysiedlona z Polski jako mała dziewczynka. Razem z nią do Polski przyjechał syn Walerij z żoną Jeleną i czworgiem dzieci - dwoma dorosłymi synami Aleksandrem i Andriejem oraz córkami Mariną i Darią.