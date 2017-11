1 8

Tegoroczny Marsz Niepodległości zgromadził ok. 60 tys. uczestników. Manifestujący przywiązanie do patriotyzmu Polacy przeszli ulicami Warszawy pod hasłem "My chcemy Boga". Podczas marszu można było również zauważyć kontrowersyjne hasła i transparenty. Na transparentach uczestników widniały hasła: "Lwów i Wilno pamiętamy", "Wszyscy różni, wszyscy biali", "Europa będzie biała albo bezludna", "Biała Europa braterskich narodów".